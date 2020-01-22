Арешт на майно заводу "Океан" накладено з метою збереження стратегічного для держави об'єкта, - Офіс генпрокурора

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора, мета арешту - збереження стратегічного для держави підприємства.

"Накладення арешту не забороняє користуватися і володіти згаданим майном його власникам. Заборона суду стосується тільки права розпоряджатися і відчужувати його. Рішенням суду забезпечено справедливу рівновагу між інтересами суспільства і правами власника", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Офіс Генерального прокурора домігся арешту майна Миколаївського суднобудівного заводу "Океан". Дане рішення було прийнято в рамках кримінальної справи про незаконне заволодіння майном заводу і доведення його до банкрутства.

Генпрокурор Руслан Рябошапка провів зустріч з головою Миколаївської ОДА Олександром Стадніком.

Детальніше про ситуацію з заводом "Океан" читайте в статті Юрія Бутусова: "Держава повертає приватизований у 2018-му суднобудівний завод "Океан" - що це означає?"

Миколаївський суднобудівний завод "Океан" спеціалізується на виробництві і ремонті контейнеровозів, танкерів, буксирів, барж водотоннажністю до 350 тис. тонн. Суднозавод володіє, зокрема, найбільшим в Європі сухим доком, технологічними лініями з будівництва великотоннажних суден, а також водною акваторією площею 42 га.

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