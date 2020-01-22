Зеленський у Давосі обговорив із президентом ЄБРР Чакрабарті збільшення портфеля інвестицій в Україну. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава держави подякував президенту ЄБРР за портфель проєктів у розмірі 1,115 млрд євро в 2019 році в Україні.

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"Я дуже радий, що наша конструктивна співпраця дає такі результати. І сподіваюся, що це стане нашим новим нормальним рівнем співпраці. Це мета, яку ми з вами ставили перед собою на нашій першій зустрічі", - зазначив Зеленський.

Глава ЄБРР висловив задоволення прогресом реформ в Україні, назвавши нашу країну серед топ-3 пріоритетних у регіоні.

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