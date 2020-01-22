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22.01.20 20:52

Українського воїна Валерія Закусила, який загинув на Донбасі, 22 січня провели в останню путь на Київщині. ВIДЕО

22 січня в місті Біла Церква Київської області відбулася церемонія прощання із загиблим на Донбасі українським воїном Валерієм Васильовичем Закусилом (позивний Морячок).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "телебачення Білої Церкви".

Валерій Закусило, 1987 року народження, уродженець Прибалтики, старший солдат, військовослужбовець 72-ї окремої механізованої бригади, який загинув 18 січня в районі села Новозванівка Попаснянського району Луганської області внаслідок смертельного кульового поранення, якого зазнав під час обстрілу наших позицій із боку найманців РФ.

Валерій Закусило народився 27.10.1987 року. Після розлучення батьків разом із батьком повернувся на його батьківщину, в село Гуничі Овруцького району Житомирської області. Закінчив автодорожній технікум. Проходив службу в 36-ій окремій бригаді морської піхоти. Згодом переїхав до міста Біла Церква, де і підписав контракт на військову службу в 72-ій ОМБ.

У нього залишилися батько, мати, дружина і дві дочки.

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