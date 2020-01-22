Європейська федерація журналістів виступила проти законопроєкту про дезінформацію, запропонованого Міністерством України

Про це йдеться в заяві генерального секретаря Європейської федерації журналістів (ЄФЖ) Рікардо Гутьєрреса щодо законопроєкту Міністерства культури, молоді та спорту про протидію дезінформації, передає Цензор.НЕТ.

"Держава має створити умови для цього процесу, уникаючи будь-якого втручання уряду і не позбавляючи журналістів їхніх прав. ЄФЖ рішуче відкидає будь-яку пропозицію, згідно з якою держава регулюватиме журналістську діяльність і накладатиме будь-які обмеження на журналістів", - підкреслив Гутьєррес.

Нагадаємо, проєкт закону "Про протидію дезінформації" передбачає створення "єдиної прескарти", яку держава визнаватиме як підтвердження статусу професії, введення Індексу довіри і посади Уповноваженого з питань інформації.

На 28 січня призначено наступний етап публічного обговорення законопроєкту про дезінформацію.

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