Керівний комітет з питань вдосконалення земельних відносин створено в Україні, - Мінекономіки

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

"15 січня на установчому засіданні створено Керівний комітет із питань удосконалення земельних відносин. Діяльність Керівного комітету направлена на координацію проектів та розроблення пропозицій щодо удосконалення управління земельними відносинами у сільській та міській місцевості", - говориться в повідомленні.

Передбачається створення низки робочих груп для функціонування комітету: щодо створення та впровадження системи моніторингу земельних відносин; щодо створення та впровадження Державного аграрного реєстру і робоча група з розробки та впровадження національної інфраструктури геопросторових даних.

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До складу Керівного комітету увійшли представники Мінекономіки, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства розвитку громад та територій України, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, ДП "Національні інформаційні системи", Національного банку України та інші органи державної влади, які формують та/або реалізують державну політику у сфері, на яку спрямована діяльність комітету.

Керівний комітет створений в рамках проекту міжнародної технічної допомоги ЄС "Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні". Представники від Світового банку та ЄС братимуть участь у його роботі як спостерігачі. Засідання Керівного комітету будуть проводитися один раз на три місяці.

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