За фактом бійки за участю нардепа Ківи в київському ресторані відкрили провадження, - Офіс генпрокурора

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс генпрокурора в Telegram.

"У середу, 22 січня 2019 року, генеральний прокурор Руслан Рябошапка порушив провадження за фактом заподіяння тілесних ушкоджень громадянину народним депутатом України за заявою потерпілого. Згідно із заявою, народний депутат України, перебуваючи в одному з ресторанів Києва 22 січня 2020 р. вдарив потерпілого головою в обличчя", - йдеться в повідомленні.

Відповідні відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

У відомстві нагадали, що відповідно до законодавства відкрити провадження проти народного депутата України може тільки генеральний прокурор.

Як повідомлялося, бійка за участю народного депутата з фракції "Опозиційна платформа - за життя" Іллі Ківи сталася в ресторані на вулиці Хрещатик близько 12 години 22 січня.

На оприлюдненому деякими ЗМІ відео видно, як депутат підходить до іншого чоловіка і б'є його головою в обличчя. У відповідь чоловік б'є Ківу в обличчя.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ківа, який влаштував бійку в ресторані, заявив у поліцію на ветерана, що дав здачі: "Це системні дії проти мене як опозиційного політика"