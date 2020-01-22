Британський парламент підтримав закон про вихід з ЄС, тепер його має підписати Єлизавета II

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Законопроєкт буде схвалений королівською владою до кінця тижня, що дозволить Великій Британії залишити ЄС у наступну п'ятницю (31 січня. - Ред.) після майже півстолітнього членства", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 17 жовтня, Європейська рада схвалила угоду про вихід Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з Європейського Союзу.

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19 жовтня Палата громад британського парламенту проголосувала за поправку, яка передбачає, що Brexit буде відстрочений навіть у тому випадку, якщо пізніше законодавці затвердять проект угоди про вихід з ЄС.

28 жовтня Європейський союз погодився відкласти Brexit до 31 січня наступного року. Борис Джонсон наполягав на вихід Британії з ЄС 31 жовтня, навіть якщо Лондону і Брюсселю не вдасться укласти угоду, проте парламентарії таку можливість заблокували.

Консервативна партія Великої Британії змогла забезпечити собі більшість у Палаті громад за підсумками дострокових виборів 12 грудня. Завдяки цьому законопроєкт про Brexit був схвалений палатою громад 9 січня 2020 року.