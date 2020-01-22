Чубаров анонсував на травень марш кримських татар на окупований півострів

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "5 канал".

За словами Чубарова, акцію ненасильницького спротиву проведуть, щоб міжнародні організації, які "постійно на словах засуджують анексію Росією Криму, змогли це підтвердити діями", долучившись до перетину адмінмежі.

Голова Меджлісу зазначив, що в перших лавах йтимуть члени Меджлісу, народні депутати, західні партнери. Чубаров не виключає, що буде силовий варіант прориву на анексований півострів.

"Росія намагається всіма своїми можливостями вичавити кримських татар з їхньої землі. Це реальна загроза існуванню кримських татар, можливо, вперше з часів депортації в 1944 році", - заявив політик.

6 грудня 2019 Рефат Чубаров анонсував підготовку і проведення ходи з материкової частини України в анексований Росією Крим. За словами голови Меджлісу, організатори мають намір також звернутися до низки країн і міжнародних організацій, щоб вони взяли участь у марші. Чубаров додав, що вже створено штаб, склад якого назвуть після консультацій, а дата акції буде відома пізніше, оскільки підготовка "може зайняти не один і не два місяці".

Читайте також: Україна досі не має інструментів, щоб змінити ситуацію із захистом прав людей у Криму та ОРДЛО, - Чубаров