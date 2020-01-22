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22.01.20 23:06

Німецький Deutsche Bahn допоможе реформувати "Укрзалізницю"

Сьогодні у Давосі Міністерство інфраструктури України підписало Меморандум про взаєморозуміння з найбільшим залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn.

Німецький Deutsche Bahn допоможе реформувати "Укрзалізницю"

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук наголосив, що цей альянс — це логічне продовження Плану реструктуризації Укрзалізниці, яке анонсував президент Володимир Зеленський у вересні 2019 року.

"Впевнений, що застосування досвіду найбільш успішної європейської залізничної компанії підвищить ефективність та якість залізничних перевезень в Україні. Одразу хочу відкинути всі чутки — про жодні продаж чи оренду такого стратегічно важливого державного об’єкта як Укрзалізниця мова не йде", — сказав прем’єр.

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Він додав, що після зустрічі з керівництвом Deutsche Bahn минулого тижня, вони прийшли до розуміння формату співпраці: Україна повністю зберігає за собою контроль над Укрзалізницею. Німецькі фахівці працюватимуть над реформуванням управлінських механізмів підприємства.

"Розраховую, що німецька операційна ефективність та нульова терпимість до корупції стане базою для зміни ситуації в Укрзалізниці", — підкреслив Гончарук.

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