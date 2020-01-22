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22.01.20 23:10

Плавні горять під Одесою. ДСНС заявляє, що не може загасити пожежу. ВIДЕО

У Нижньодністровському національному природному парку, розташованому біля районного центру Біляївка Одеської області, спалахнула пожежа.

Плавні горять під Одесою. ДСНС заявляє, що не може загасити пожежу. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє одеське видання "Думская".

Зазначається, що загорівся очерет, суха трава і сміття. Очевидці повідомляють, що вогонь видно за багато кілометрів від місця події.

Про потерпілих поки не повідомляється.

У Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області повідомили "Думській", що технічних можливостей загасити пожежу у них немає.

"Пожежні розрахунки на місці не працюють, оскільки у нас відсутня техніка для гасіння пожеж у плавнях", - повідомили у відомстві.

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