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22.01.20 23:40

Зеленський відвідав Український дім у Давосі, - Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський відвідав Український дім в Давосі, де ознайомився з відеороликом, який закликає інвестувати в українську економіку.

Зеленський відвідав Український дім у Давосі, - Офіс президента

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента України в середу ввечері.

"Це (Український дім в Давосі) - хороша можливість для України продемонструвати своє обличчя. Ми хочемо змінити Україну, але ми можемо це зробити тільки з вашою великою допомогою і підтримкою", - зазначив президент, звертаючись до представників бізнесу, які зібралися в Українському домі.

Зеленський подякував авторам відеоролика, який закликає інвестувати в українську економіку.

Мультиформатний хаб Ukraine House Davos функціонує вже втретє в рамках Всесвітнього економічного форуму і демонструє світовим лідерам бізнесу Україну та її економіку, яка швидко зростає.

В інформації пресслужби ОП зазначається, що в 2020 році "багатоформатний простір" Українського дому став найбільшим за всю свою історію.

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