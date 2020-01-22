Досить давосити: брехати і жебракувати. Дайте українцям вільно працювати, - блогер Іванов-Малявін

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у себе в Фейсбуці.

Автор підкреслив: "Не буде іноземний інвестор вільний і успішний у країні, де не вільний і не успішний внутрішній інвестор.

Не буде іноземний інвестор незалежний, поки його українські партнери залежні.

Не може іноземний партнер приймати верховні гарантії, коли таких гарантій немає в українця, який разом із ним або на нього працює.

Не буде іноземний бізнесмен на рівних з фіскальною службою чи соціальної інспекцією, поки з їхньою появою в офісі здригатимуться українські громадяни.

Не буде у нас викоренено совок, доки президент догоджає не своїм виборцям-підприємцям, а іноземним кредиторам.

Досить давосити: брехати і жебракувати. Дайте українцям вільно працювати.

І перш за все - вільно від вас, недобитків більшовиків, що забрели в майбутнє".

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