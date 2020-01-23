Гончарук провів у Давосі засідання Національної інвестиційної ради

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку прем'єра у Facebook.

"Перше засідання Національної інвестиційної ради з моменту обрання нового Президента відбулося сьогодні в Давосі під моїм головуванням. Члени Ради – найбільші іноземні компанії в Україні, які вже протягом багатьох років успішно працюють в Україні і роблять неоціненний внесок у розвиток нашої економіки", - написав Гончарук.



За словами прем'єр-міністра, учасники Національної інвестради обговорили потенціал подальшого партнерства з Україною.

"Зараз найкращий момент вкладати в Україну. Про це я кажу нашим партнерам", - зазначив він.

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Глава Кабміну нагадав, що Світовий Банк покращив свій прогноз стосовно економічного зростання України із 3% до 3,7% у 2020 р.; інфляція швидко сповільнюється – 4,1% у 2019 році; в Україні для поліпшення умов ведення бізнесу запрацював Кодекс про банкрутство, набув чинності Закон про стимулювання інвестиційної діяльності; скасовано квазіподаток у вигляді пайового внеску (з 2021 року).

"Чесна конкуренція і рівні правила для всіх – це наша релігія. Ми в це віримо і будемо за це боротися", - заявив Гончарук.

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