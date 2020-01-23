ВАДА знову припинило роботу Московської антидопінгової лабораторії через маніпуляції інформацією

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує сайт ВАДА.

Рішення набуває чинності негайно.

"Це тимчасове припинення забороняє Московській лабораторії виконувати будь-яку роботу, пов'язану з аналізом зразків крові у зв'язку з програмою "Біологічний паспорт спортсмена" (ABP), і залишиться чинним до дисциплінарного розгляду, який проведе незалежний дисциплінарний комітет", – йдеться в повідомленні.

Припинення діяльності Московської антидопінгової лабораторії у ВАДА пов'язують з рішенням свого виконкому від 9 грудня позбавити статусу відповідності Всесвітньому антидопінговому кодексу Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) за маніпуляцію даними про допінг-проби російських спортсменів.

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Росія опинилася втягнутою в допінгові скандали після підміни результатів досліджень спортсменів із РФ під час зимової Олімпіади в Сочі у 2014 році.



Восени 2015 року, після доповіді незалежної комісії ВАДА на чолі з Річардом Маклареном про масове вживання допінгу в російському спорті, було припинено статус РУСАДА і роботу Московської антидопінгової лабораторії.

Комісія Макларена навела подробиці державної підтримки допінгу в Росії. Зокрема, йшлося про підміну допінг-проб чемпіонів та призерів Олімпіади 2014.



У 2017 році ВАДА ухвалило рекомендацію про невідповідність РУСАДА кодексу організації.



У грудні 2017 року Міжнародний олімпійський комітет через систематичне порушення антидопінгових правил усунув від участі в зимовій Олімпіаді у 2018 році в Пхьончхані Національний олімпійський комітет РФ. Російські спортсмени змагалися під олімпійським прапором. Під санкції також потрапив Параолімпійський комітет РФ.

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РУСАДА не визнавало висновків комісії Макларена. Проте у 2018 році російська сторона пішла на поступки і надала ВАДА доступ до допінг-проб, опечатаних у московській лабораторії.



20 вересня 2018 року виконавчий комітет ВАДА проголосував за відновлення повноважень РУСАДА.



13 березня 2019 року ВАДА зняло дискваліфікацію з РУСАДА за умови, що міжнародні експерти дістануть доступ до системи управління лабораторною інформацією московської лабораторії.



У квітні ВАДА повідомило, що його експерти отримали 2262 допінг-проби російських спортсменів, які зберігалися в московській лабораторії.

2 липня пресслужба ВАДА інформувала, що агентство підозрює 298 російських спортсменів у порушенні антидопінгових правил.



У вересні ЗМІ повідомляли, що росіяни, перш ніж передати дані у ВАДА, підробляли їх, намагаючись приховати системне вживання допінгу російськими спортсменами.



9 грудня виконком Всесвітнього антидопінгового агентства через порушення антидопінгових правил на чотири роки усунув Росію від міжнародних змагань, зокрема від Олімпіади 2020 року в Токіо.

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