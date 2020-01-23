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23.01.20 09:18

ВАДА знову припинило роботу Московської антидопінгової лабораторії через маніпуляції інформацією

22 січня Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) призупинило роботу раніше схваленої ним Московської антидопінгової лабораторії.

ВАДА знову припинило роботу Московської антидопінгової лабораторії через маніпуляції інформацією

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує сайт ВАДА.

Рішення набуває чинності негайно.

"Це тимчасове припинення забороняє Московській лабораторії виконувати будь-яку роботу, пов'язану з аналізом зразків крові у зв'язку з програмою "Біологічний паспорт спортсмена" (ABP), і залишиться чинним до дисциплінарного розгляду, який проведе незалежний дисциплінарний комітет", – йдеться в повідомленні.

Припинення діяльності Московської антидопінгової лабораторії у ВАДА пов'язують з рішенням свого виконкому від 9 грудня позбавити статусу відповідності Всесвітньому антидопінговому кодексу Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) за маніпуляцію даними про допінг-проби російських спортсменів.

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Росія опинилася втягнутою в допінгові скандали після підміни результатів досліджень спортсменів із РФ під час зимової Олімпіади в Сочі у 2014 році.

Восени 2015 року, після доповіді незалежної комісії ВАДА на чолі з Річардом Маклареном про масове вживання допінгу в російському спорті, було припинено статус РУСАДА і роботу Московської антидопінгової лабораторії.

Комісія Макларена навела подробиці державної підтримки допінгу в Росії. Зокрема, йшлося про підміну допінг-проб чемпіонів та призерів Олімпіади 2014.

У 2017 році ВАДА ухвалило рекомендацію про невідповідність РУСАДА кодексу організації.

У грудні 2017 року Міжнародний олімпійський комітет через систематичне порушення антидопінгових правил усунув від участі в зимовій Олімпіаді у 2018 році в Пхьончхані Національний олімпійський комітет РФ. Російські спортсмени змагалися під олімпійським прапором. Під санкції також потрапив Параолімпійський комітет РФ.

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РУСАДА не визнавало висновків комісії Макларена. Проте у 2018 році російська сторона пішла на поступки і надала ВАДА доступ до допінг-проб, опечатаних у московській лабораторії.

20 вересня 2018 року виконавчий комітет ВАДА проголосував за відновлення повноважень РУСАДА.

13 березня 2019 року ВАДА зняло дискваліфікацію з РУСАДА за умови, що міжнародні експерти дістануть доступ до системи управління лабораторною інформацією московської лабораторії.

У квітні ВАДА повідомило, що його експерти отримали 2262 допінг-проби російських спортсменів, які зберігалися в московській лабораторії.

2 липня пресслужба ВАДА інформувала, що агентство підозрює 298 російських спортсменів у порушенні антидопінгових правил.

У вересні ЗМІ повідомляли, що росіяни, перш ніж передати дані у ВАДА, підробляли їх, намагаючись приховати системне вживання допінгу російськими спортсменами.

9 грудня виконком Всесвітнього антидопінгового агентства через порушення антидопінгових правил на чотири роки усунув Росію від міжнародних змагань, зокрема від Олімпіади 2020 року в Токіо.

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