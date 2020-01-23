"Я за максимальну інтеграцію з європейськими сусідами", - Арахамія заявив, що його слова про "відмову від європейського законодавства" неправильно витлумачили

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Арахамія зазначив: "Я за договір про Асоціацію з ЄС і максимальну інтеграцію з європейськими сусідами.
В той самий час інтереси України мають бути пріоритетом номер один для української влади.
Саме на цьому наголошував сьогодні в Давосі в своєму виступі.
Всі держави в ЄС відстоюють свої інтереси, так само і Україна має відстоювати свої, інтегруючись до Європейського Союзу.
Все інше - lost in translation. Євроінтеграції бути".
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що вважає неправильним для Києва процес "гармонізації" українського законодавства до законодавства Європейського Союзу.