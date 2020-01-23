Я збираюся відвідати Україну незабаром, - Помпео

Американський телеканал CNBC зі свого боку зазначає, що цей візит може відбутися протягом наступного тижня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Помпео скасував заплановану на початок січня поїздку в Україну і ще в чотири країни у зв'язку зі зростанням напруженості між США та Іраном, нагадує телеканал.

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Помпео пояснив, що через проблеми на Близькому Сході йому довелося відкласти раніше заплановану поїздку до Києва, пише РБК-Україна.

"Так, я збираюся поїхати туди. У мене була запланована поїздка, але виникли проблеми на Близькому Сході, якими я мав займатися. Ці проблеми ще не вирішені і належить зробити ще багато, але я відвідаю Україну незабаром" - сказав він.