США взяли на себе зобов'язання щодо допомоги в збереженні суверенітету України, - Помпео

Про це заявив Державний секретар США Майк Помпео в інтерв'ю інформагентству Bloomberg, стенограму якого оприлюднив у середу Державний департамент США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна перебуває на кордоні між демократією і тиранією у східній частині Європи", - пояснив глава американської дипломатії у відповідь на запитання, чому політика США на українському напрямі має значення для пересічного американця.

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"Це нація, яка відмовилася від своєї ядерної зброї наприкінці холодної війни, і Америка взяла на себе зобов’язання, які означали, що ми допоможемо їм (українцям. – Ред.) у цілій низці речей, щоб вони могли залишатися суверенною нацією в безпеці", - продовжив глава Держдепартаменту.

Крім того, він підкреслив, що Сполучені Штати "дбають про демократію" скрізь у світі.

"Вони (Українська держава. – Ред.) є великим торговельним партнером для США. Америка має низку інтересів у контексті України, і я думаю, що рівень ресурсів, які ми виділили на цьому напрямі, відображає рівень нашої зацікавленості", - додав державний секретар США.

Він також зазначив, що американська політика щодо України засновується "на фундаментальних принципах зменшення залишків корупції та допомоги українському народові в посиленні демократії, яка перебуває під загрозою з боку РФ".

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"Україна перебуває під колосальним тиском з боку Росії і президент (Трамп. - Ред.) вжив тих заходів протидії Росії, які не використав президент Барак Обама. Ми надали оборонну зброю українцям з тим, щоб вони могли себе захищати. Ми підтримуємо президента Володимира Зеленського в його зусиллях щодо викорінення корупції та зміцнення демократії", - сказав держсекретар, пише РБК-Україна.