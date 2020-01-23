Через зв'язок з РФ литовській депутатці Розовій ініціювали вотум недовіри

Про це повідомляє портал Delfi, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується пані Розової, є документ від 18 січня 2018 року, який став публічним, всі ми бачимо два конкретні, об'єктивні моменти, написані чорним по білому. У нашій присязі чітко сказано, що людина має бути вірною Литовській державі. Також чітко вказано підставу для обмеження доступу до секретної інформації ДДБ (Департамент держбезпеки Литви. - Ред.). Це формулювання звучить так: "особа не є вірною і лояльною Литовській державі"", - сказала соціал-демократка Довіле Шакалене.

Вона вважає, що зазначеної інформації достатньо для ініціювання вотуму недовіри депутатці Сейму Ірині Розовій.

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Дані ДДБ від 18 січня 2018 року свідчать про те, що Розова, зустрічаючись із представником російської дипломатії, говорила про фінансову допомогу Російському альянсу в Литві, обговорювала можливості об'єднання Альянсу з Виборчої акцією поляків Литви для участі у виборах. Також згадується спілкування Розової з генеральним консулом РФ Володимиром Малигіним, якого вислали з Литви за діяльність, яка не поєднується зі статусом дипломата. Його підозрюють у збиранні інформації про Литву для російських спецслужб. Сама Розова, згідно з документом, намагалася приховати ці контакти.

Текст вотуму недовіри підготував литовський депутат Лаурінас Кащюнас. У документі згадуються матеріали ДДБ від 18 січня 2018 року, а також постанова парламенту від 24 вересня 2019 року про те, що КНБО має провести розслідування у справі Розової.

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Підписи під вотумом недовіри починають збирати сьогодні, 22 січня. Голова КНБО Дайнюс Гайжаускас сказав, що підпише документ.