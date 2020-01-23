Україна за рік впала на шість позицій у рейтингу сприйняття корупції, - Transparency International. ВІДЕО+ІНФОГРАФІКА

Як повідомляється на сайті Transparency International, Україна повернулася до показників 2017 року, передає Цензор.НЕТ.

Її сусідами в рейтингу є Киргизстан, Азербайджан та Джібуті.

Оцінка України, як повідомляється, сформувалася з 9 різних досліджень. Три показали незначне зростання, три - нульову динаміку, а три - зниження. Водночас в організації зазначають, що, як і інші рейтинги, "Індекс" може доволі повільно відображати фактичні зміни в країні.

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Україна з-поміж сусідів випереджає Росію, яка зберегла свої позиції (28 балів, 137 місце). Серед сусідів лідирують Польща (58 балів, 41 місце) та Словаччина (50 балів, 59 місце). Білорусь додала один пункт і тепер має 45 балів та 66 місце. Цього року спостерігаємо зниження індексу в Румунії (мінус 3 бали), Угорщині (на 2 бали), Молдові (на 1 бал).







Лідери CPI суттєво не змінилися. На першому місці - Нова Зеландія та Данія, які набрали по 87 балів. У кінці списку опинилися країни, у яких вже тривалий час нестабільна політична ситуація, військові конфлікти та де уряди частково контролюють територію країни - Сомалі (9), Південний Судан (12) і Сирія (13).

Порівняно з попереднім роком найбільше балів (+7) додала Вірменія (всього 42), де після революції у 2018 році уряд просуває антикорупційну політику.