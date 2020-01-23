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23.01.20 09:53

Українська делегація передала свої місця на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту людям, які пережили цю трагедію, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що після прильоту української делегації в Ізраїль на Всесвітній форум пам'яті Голокосту вони дізналися, що через величезний інтерес до події та обмежену кількість місць важко потрапити багатьом з тих, хто пережив цю трагедію, в зв'язку з чим ухвалили рішення передати свої місця цим людям.

Українська делегація передала свої місця на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту людям, які пережили цю трагедію, - Зеленський

"Вирішили передати моє місце та місця делегації України цим мужнім, унікальним людям. Преса повідомляє, що так само вчинили деякі міністри ізраїльського уряду. Вважаю, що це правильно. До того ж це жодним чином не скасовує вшанування пам’яті жертв однієї з найстрашніших трагедій ХХ століття делегацією України. Братимемо участь у всіх передбачених заходах і проведемо заплановані зустрічі з Президентом, Прем’єр-міністром та Спікером Кнесету Держави Ізраїль", - написав Зеленський у четвер вранці на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, президент України 23-24 січня здійснює робочий візит до Ізраїлю для участі в пам'ятних заходах у рамках Всесвітнього форуму Голокосту.

Також дивіться: Зеленський розпочав робочий візит до Ізраїлю, - ОП. ФОТОрепортаж

Українська делегація передала свої місця на Всесвітньому форумі памяті Голокосту людям, які пережили цю трагедію, - Зеленський 01

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