"У нас не було "штабу порятунку Гончарука"", - Арахамія

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповіла в інтерв'ю "УП".

Арахамія спростував інформацію про те, що саме він нібито придумав "маневр" із заявою про відставку Гончарука на ім'я президента України Володимира Зеленського.

"Можу сказати, що точно брав участь у тому, щоб вийти з цієї важкої ситуації… Намагався, бо це нас теж стосується, ми – влада. І пересічним людям на вулиці взагалі байдуже: парламент, уряд чи президент. Вони кажуть "влада"", - зазначив він.

У відповідь на запитання, хто ще був причетний до "гасіння" скандалу, Арахамія відповів: "Якби президент погодив звільнення, а Гончарук би подав заяву до парламенту – голоси в залі знайшлись би".

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Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку, однак президент Володимир Зеленський відмовився відправляти уряд Гончарука у відставку.

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