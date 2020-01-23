Мінветеранів і окупованих територій буде розділено: майбутнє Міністерство реінтеграції може очолити віцепрем'єр, - Коляда

"Нам вдалося донести інформацію про величезний обсяг завдань, які лежать у площині всього уряду, і дати зрозуміти вищому керівництву держави, що це вимагає окремого блоку роботи окремого міністерства, можливо, яке навіть очолюватиме профільний віцепрем'єр-міністр. Але і тут у нас є розуміння того, що варто не розпочинати знову Міністерство окупованих територій, необхідно міняти парадигму та говорити про ефективну роботу Міністерства реінтеграції. Наша команда узагальнює свої пропозиції, і ми їх презентуємо найближчим часом", - сказала Коляда в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що питання реінтеграції банально не поміщаються в функціонал одного, навіть об'єднаного міністерства, оскільки є потреба в міжсекторальному співробітництві.

"Це не означає, що ми неефективно спрацювали", - наголосила міністерка.

За словами Коляди, наразі у відомстві проводяться консультації для того, щоб бути готовими до цього поділу.

"Дуже важливим для нас є узагальнення та передання нашого досвіду і напрацювань для перезапуску нового міністерства з питань реінтеграції", - заявила міністерка.

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На запитання, як саме технічно відбуватиметься поділ, Коляда відповіла, що є декілька варіантів, зокрема і скасування того рішення, яке об'єднало два міністерства.

"Наголошу ще раз - реальність постійно змінюється. Міністерство окупованих територій у тому форматі, яким воно було до нашого об'єднання - це структура, яка працює в режимі гасіння пожеж. Потрібен принципово новий підхід і стратегічне бачення. Потрібно грати на випередження і мислити довгостроковими конструкціями. Усвідомлення цього і стало одним із результатів роботи нашої команди у цьому напрямі", - наголосила вона.

Водночас Коляда заявила, що на сьогодні не має інформації, хто очолить майбутнє Міністерство окупованих територій після роз'єднання.

Серед іншого, коментуючи, у чому був задум об'єднання відомств, міністерка зазначила, що "логіка об'єднання полягала у типологізації управлінських процесів і скороченні витрат на держапарат".

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Як повідомлялося, Верховна Рада 29 серпня 2019 року затвердила створення Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, тоді як раніше існувало два міністерства: з питань тимчасово окупованих територій та у справах ветеранів. Очолила нове міністерство Оксана Коляда.

Після чого Коляда заявила, що не зовсім розуміє, як можна в одному відомстві працювати з двома різними аудиторіями.

17 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає за необхідне розділити деякі міністерства і чекає від прем'єр-міністра Гончарука пропозицій щодо низки міністерств, зокрема і щодо Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.