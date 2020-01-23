Арахамія в Давосі озвучив ідеї, які були візитною карткою режиму Януковича, - НФ

Призначений керівник і речник парламентської фракції "Слуга народу" озвучив ідеї, які були візитною карткою режиму Віктора Януковича, йдеться в заяві пресслужби НФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні потрібно відмовитися від гармонізації законодавства з ЄС, поки ми не станемо сильнішими, - Арахамія

"Думки про те, що не треба проводити євроінтеграційних змін, як і нещодавні заяви урядовців з команди "Слуги народу" про те, що не треба "стукати" в двері НАТО - це симптоми ревізії нашого курсу до Об’єднаної Європи.

Спроби Януковича зупинити цей курс і мантра Азарова "Україну ніхто в ЄС не кличе" закінчилися повстанням людей.

План Арахамії поставити на паузу приведення законодавства України у відповідність із законами ЄС свідчить про елементарне нерозуміння мети і природи європейської інтеграції", - йдеться в заяві.

"На нашому шляху до ЄС не може бути пауз. "Зупинка" означає не лише повернення в минуле, але й провал всіх прогресивних перетворень і реванш Москви.

Парламентський лідер "Слуги народу", на жаль, обрав можливість виступу у Давосі, яку політики використовують з максимальною користю для інтересів своїх країн, для поширення чергових скандалів і сумнівів у діях України.

Закликаємо керівництво держави та уряду публічно відмежуватися від озвучених ідей ревізії європейської інтеграції та навести лад у зовнішній комунікації посадовців, чия позиція може завдати шкоди нашим національним інтересам", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив під час виступу в Українському домі в Давосі 22 січня: "Багато сусідніх країн тиснуть на нас, схиляючи до так званої гармонізації законодавства. Однак, я вважаю, що для України це неправильно. Якщо слабша економіка об’єднується із сильнішою, то завжди залишатиметься слабшою, граючи за однаковими правилами".

Пізніше Арахамія заявив про те, що він є твердим прихильником євроінтеграції, а його слова про несвоєчасність гармонізації українського законодавства до законів ЄС не так витлумачили.