Російський комік Долгополов екстрено залишив країну через скарги прихильника "ЛДНР" на його жарти про Путіна та релігію

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на euronews.

За словами його адвоката Леоніда Соловйова, артист має намір стежити з-за кордону за розвитком ситуації. Перед від'їздом Долгополов раптово скасував свій виступ у московському барі "Велике місто".

Концертний директор стендап-коміка Армен Ганділян зазначив, що під час підготовки заходу невідомий чоловік у штатському "наполегливо цікавився", коли приїде артист. Це, за словами Ганділяна, стало останнім доказом на користь від'їзду: Долгополов відчув загрозу, відмовився від концерту і поїхав.

Про загрозу кримінального переслідування комік повідомив у вівторок. Він опублікував запит підмосковного управління МВС до петербурзького бару "Хоп-Хед" про обставини виступу коміка на початку 2019 року.

На концерті звучали, зокрема, жарти про політичну ситуацію в Росії: "Якщо Путін видасть указ про те, що всім росіянам потрібно стрибнути в лаву, вони скажуть: "О, Боже мій, але де ми знайдемо лаву, у нас немає її на подвір’ї, що нам робити, наш мудрий вождю?"" Два роки тому на мене полювали сільські гопники, тепер полювання відкриває ціла держава", - написав Долгополов, коментуючи перевірку МВС.

Згодом онлайн-видання Baza з посиланням на свої джерела повідомило, що артиста підозрюють в образі почуттів віруючих. Опубліковано і витяги з інтерв'ю з чоловіком, який, згідно з цими даними, ініціював розгляд. Автор скарги, як зазначає Baza, "дотримується глибоко релігійних поглядів, захоплюється тематикою "ЛДНР" і підписаний на паблік "Першого каналу" у "ВКонтакте".

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