Населення України становить 37,289 млн осіб, - дані електронного перепису. ВІДЕО+ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

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"В Україні 37 млн ​​289 тис. осіб присутнього населення", - сказав Дубілет на пресконференції в четвер у Києві.

Зазначається, що в країні проживають 20,01 млн жінок і 17,28 млн чоловіків.

Такі оцінки кількості присутнього населення є станом на 1 грудня 2019 року. Оцінка не охоплює непідконтрольні території Криму, Донецької та Луганської областей. Відхилення виявлених результатів не перевищує 2,86%.

При цьому діти - 15,4%, або 5,756 тис. осіб, люди раннього працездатного віку (15-24 років) - 9,6%, або 3, 584 млн осіб, основного працездатного віку (25-54 роки) - 44, 1%, або 16, 458 млн осіб, зрілого (55-64 року) - 14,1%, або 5,243 млн осіб, літніх людей (65 років і старше) - 16,8%, або 6,248 млн осіб.

Для електронного перепису використовувалися три методи - комбінований метод оцінки чисельності наявного населення (дані мобільних операторів, дані статистичного дослідження домогосподарств і реєстрів), другий метод - використання гендерно-вікової структури населення плюс дані реєстрів, а також реєстровий метод.

"На щастя, всі три методи дали, приблизно однаковий результат... Максимальна різниця між результатами - близько 2,86%... Для ефективних управлінських рішень велика точність не потрібна. І для управлінських рішень у державі, і в бізнесі. Якщо буде необхідність у точнішій похибці, робитимемо окремі точкові дослідження", - пояснив Дубілет.

Що стосується подальших планів, то в лютому уряд планує отримати оцінку чисельності наявного населення на рівні регіонів і районів, у березні - оцінку гендерно-вікового розподілу за регіонами, в серпні - оцінку наявного населення на основі верифікації даних про фізосіб у національних інформресурсах з максимальним охопленням демографічних і соціально-економічних показників.

Водночас Дубілет зазначив, що дискусія щодо проведення традиційного перепису, яка потребує 3-4 млрд грн з держбюджету, триває.

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