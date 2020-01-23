Збільшення штрафів за відмову в пільговому перевезенні ветеранів не розв’язало проблеми, - Коляда

"Це був важливий для нас законопроєкт, але він не розв’язав проблеми", - сказала Коляда в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на питання, чи вирішило проблему збільшення штрафів за відмову в пільговому перевезенні ветеранів, передає Цензор.НЕТ.

На думку міністрерки, цю проблему розв’яже впровадження реєстру та онлайн-системи отримання послуг ветеранами.

"Ми недавно говорили з мером Житомира, де працює вже електронна система зчитування карт в громадському транспорті, про те, що ми хочемо протестувати в цьому місті використання ветеранської картки", - заявила вона.

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Коляда зазначила, що коли буде сформовано реєстр, оновиться інформація про кожного ветерана, то кожен з них отримає свою електронну картку, яка буде і посвідченням учасника бойових дій і карткою для користування пільгами, серед іншого і безкоштовним проїздом.

"Це вирішить абсолютно всі питання з перевізниками, тому що їм буде чітко відшкодовано за ту кількість проїздів наших бенефіціарів, які вони здійснять. Тому що сьогоднішня невизначеність призводить до людського фактору і конфліктних ситуацій, коли водії відмовляються підвозити ветеранів", - додала вона.