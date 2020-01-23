У кожного інвестора має бути прямий контакт з урядом, - Гончарук

Про це Гончарук заявив сьогодні, 23 січня, під час "Українського сніданку" в Давосі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Питання про підтримку вітчизняних інвесторів прем'єру адресував український підприємець і колишній співвласник "УкрСиббанку" Олександр Ярославський. Він поцікавився, чи зможуть внутрішні інвестори сподіватися на таку ж підтримку, як іноземні. У відповідь Гончарук підкреслив, що ніяких паралелей в цьому питанні уряд проводити не буде.

"Для людей, які інвестують в Україну вже, ставлення буде точно не гірше, ніж до тих, кого ми хочемо залучити. Інвестинг зараз - це маркетинг, щоб привернути увагу. Думаю, суть цього підходу вам всім добре зрозуміла. Я хочу, щоб у кожної людини, яка інвестує в Україну, був прямий контакт з урядом, якщо виникають якісь проблеми на місцях", - сказав Олексій Гончарук.

Прем'єр-міністр додав, що кожен інвестор може мати в уряді конкретного менеджера, до якого зможе звернутися в разі порушення прав або за іншою допомогою. Гончарук також попросив підприємців максимально оперативно інформувати уряд про будь-які порушення на місцях.

"Ми можемо швидко поміняти керівників центральних органів, можемо працювати над зміною процедур. Але ми не можемо гарантувати, що в кожному конкретному органі на кожній конкретній посаді буде стояти чесний чиновник, який буде співпрацювати з бізнесом. Для цього потрібен час. Якщо ви готові інвестувати, у вас є можливість мати конкретного менеджера в уряді, який буде вас чути і займатися вашими інвестиціями. Наше завдання не в ручному режимі займатися проблемами інвесторів, а максимально швидко отримувати від вас сигнал, де система дає збій. Це підхід, який ми зараз вибрали і реалізуємо", - пояснив Гончарук.