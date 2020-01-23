Кабмін упродовж 1-2 років планує створити Єдиний реєстр українців, - Дубілет

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет під час пресбрифінгу в четвер за підсумками електронного перепису населення в Україні.

"Я сподіваюся, що упродовж одного-двох років ми зможемо довести до пуття великий проєкт із запуску Єдиного реєстру українців, який буде верифіковано та наповнено одночасно з багатьох реєстрів. А сьогодні в нас кожен реєстр живе своїм життям", - зазначив він.

"Сподіваюся, що вже наступного року ми зможемо щодня відповідати на запитання, скільки все-таки людей в Україні", - додав Дубілет.

Нагадаємо, сьогодні оприлюднили дані електронного перепису населення України.

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