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23.01.20 12:43

Венедіктова має пояснити, що мала на увазі, заявляючи, що перший заступник голови ДБР не має доступу до справ Майдану, - Сюмар

Народна депутатка від "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар заявила, що за структурою Державного бюро розслідувань перший заступник глави бюро має доступ до справ Майдану. Тому, за словами Сюмар, виконувач обов'язків директора ДБР Ірина Венедіктова має пояснити, що мала на увазі, заявляючи, що перший заступник глави бюро не має доступу.

Венедіктова має пояснити, що мала на увазі, заявляючи, що перший заступник голови ДБР не має доступу до справ Майдану, - Сюмар

Про це Сюмар заявила на спільному з адвокатами ек-президента Петра Порошенка брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Є затверджена структура ДБР. Її не може змінити сама в. о. директора. Згідно з цією структурою, перший заступник має вплив на перше, друге і третє управління. Саме Третє управління займається справами Майдану. Тому ми будемо питати у ДБР, яким чином вони мають намір зупиняти першого заступника. Нас цікавить, як це буде організовано в правовому полі. Тому що, відповідно до закону, змінити цю структуру може тільки президент", - сказала вона.

Нагадаємо, заступниками директора Державного бюро розслідувань стали Олександр Бабіков та Олександр Соколов. Бабіков працював у юридичній фірмі Aver Lex і захищав утікача Віктора Януковича.

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