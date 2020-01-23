Венедіктова має пояснити, що мала на увазі, заявляючи, що перший заступник голови ДБР не має доступу до справ Майдану, - Сюмар

Про це Сюмар заявила на спільному з адвокатами ек-президента Петра Порошенка брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Є затверджена структура ДБР. Її не може змінити сама в. о. директора. Згідно з цією структурою, перший заступник має вплив на перше, друге і третє управління. Саме Третє управління займається справами Майдану. Тому ми будемо питати у ДБР, яким чином вони мають намір зупиняти першого заступника. Нас цікавить, як це буде організовано в правовому полі. Тому що, відповідно до закону, змінити цю структуру може тільки президент", - сказала вона.

Нагадаємо, заступниками директора Державного бюро розслідувань стали Олександр Бабіков та Олександр Соколов. Бабіков працював у юридичній фірмі Aver Lex і захищав утікача Віктора Януковича.

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