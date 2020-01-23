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23.01.20 12:45

Проводимо переговори з Росією щодо обміну всіх полонених українців, включно з кримськими татарами, - Зеленський

Україна веде переговори про звільнення громадян, які перебувають на тимчасово окупованій території і в Росії.

Проводимо переговори з Росією щодо обміну всіх полонених українців, включно з кримськими татарами, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це повідомив президент Володимир Зеленський у коментарі ЗМІ.

"Два треки, два списки. Список ми погодили у Мінську, будемо доповнювати перелік встановлених осіб. Готуватимемо цей трек – обмін з тимчасово окупованими територіями. І окремий трек – ми вже розпочали розмову з Російською Федерацією щодо обміну українців – всіх, включно з кримськими татарами, іншими українцями, які перебувають на території Росії", – сказав глава держави.

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Нагадаємо, раніше головний редактор радіо "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов заявив, що Зеленський і Путін зустрінуться в Ізраїлі.

А пресслужба Офісу президента повідомила, що зустріч Зеленського і Путіна в Ізраїлі поки не запланована, якщо вона і відбудеться, то для обговорення подальшого обміну утримуваними особами.

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