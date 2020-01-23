Прикордонники не пустили в Україну трьох політиків РФ: двох членів "Єдиної Росії" та одного комуніста

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що рейсом з Лондона у "Бориспіль" прибув громадянин Росії. Як з’ясувалося, росіянин є представником провладної політичної партії своєї країни – "Єдиная Россия", колишнім мером одного з облцентрів РФ. Підтвердити мету свого перебування закордонний політик не зміг, тому на підставі Закону України "Про прикордонний контроль" в нашу країну його не пропустили. Сьогодні вранці, 23 січня, росіянин вилетів з "Борисполя" у Німеччину.

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Ще двоє російських політиків не змогли пройти прикордонний контроль в пункті пропуску "Київ (Жуляни)". Учора ввечері вони прилетіли рейсом із Мінська. Один із візитерів також представник "Єдиной России", інший – компартії РФ. Обидва повідомили, що начебто прибули в Київ з метою участі в конференції. Наразі їх повернуто зворотним рейсом.