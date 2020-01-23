Будемо домагатися долучення до проваджень проти Труби експертизи "записів", - адвокати Порошенка Головань і Новіков

Про це адвокати Ігор Головань і Ілля Новіков заявили сьогодні на брифінгу, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Оприлюднена вчора на каналі "Прямий" експертиза, проведена канадським експертним центром, показала, що голос на плівці належить Роману Трубі.

Зазначається, що до недавнього часу ця методологія була в розпорядженні тільки спецслужб. Ці передові технології певний час тримали в секреті.

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"Експерт описує процедуру, як він це робить. Береться зразок голосу з брифінгу. Потім береться кліп. Порівнюється не тільки спектр голосу, але і вся мова в комплексі. Включно з паузами між словами і манерою розмовляти. Не обов'язково при цьому навіть володіти мовою. Комп'ютерна система аналізує і робить висновок. Експерт однозначно дійшов висновку, що це голос Романа Труби. Вчора він заявив, що ідентифікувати було досить легко, тому що є багато зразків голосу з пресконференцій Труби", - розповів адвокат.

З приводу інших осіб, чиї голоси можливо зафіксовані на плівках, Головань пояснив: "Було важливо встановити оригінальність голосу головного фігуранта і перевірити можливості для такого дослідження. Ми бачимо, що можливості відкриваються. Ця робота може бути продовжена. Є кримінальні провадження, і нехай слідчі пояснять, чому вони нічого не робили з цього приводу. Вони тепер не можуть сказати, що можливості немає. Як ми бачимо, вони є".

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Нагадаємо, раніше канадський експерт Паушак підтвердив автентичність плівок з прослуховуванням ексдиректора ДБР Труби.