Найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранено військовослужбовця, - Міноборони

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 23 січня, за наявною на цей час інформацією, російсько-окупаційні війська здійснили 3 прицільні обстріли позицій наших героїв, у тому числі, вчергове нехтуючи Мінськими угодами… Від початку поточної доби є бойова санітарна втрата. Унаслідок прицільного обстрілу з боку російсько-окупаційних військ один наш захисник зазнав поранення", - сказав спікер Міноборони Дмитро Гуцуляк.

Зазначається, що стан здоров’я військовослужбовця, за наявною інформацією, задовільний.

Так, з опівночі противник вів обстріл зі стрілецької зброї в районі н.п. Опитне. Також зранку, із 6:30, ворог порушив режим тиші мінометним обстрілом по захисниках н.п. Талаківка.

Крім того, після 8:50 противник вів вогонь зі стрілецької зброї по українських захисниках м.Красногорівка.

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