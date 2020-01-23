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23.01.20 13:24

Найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранено військовослужбовця, - Міноборони

Найманці Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню від початку поточної доби на Донбасі. Унаслідок обстрілу поранення зазнав один військовослужбовець ЗСУ.

Найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранено військовослужбовця, - Міноборони

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 23 січня, за наявною на цей час інформацією, російсько-окупаційні війська здійснили 3 прицільні обстріли позицій наших героїв, у тому числі, вчергове нехтуючи Мінськими угодами… Від початку поточної доби є бойова санітарна втрата. Унаслідок прицільного обстрілу з боку російсько-окупаційних військ один наш захисник зазнав поранення", - сказав спікер Міноборони Дмитро Гуцуляк.

Зазначається, що стан здоров’я військовослужбовця, за наявною інформацією, задовільний.

Так, з опівночі противник вів обстріл зі стрілецької зброї в районі н.п. Опитне. Також зранку, із 6:30, ворог порушив режим тиші мінометним обстрілом по захисниках н.п. Талаківка.

Крім того, після 8:50 противник вів вогонь зі стрілецької зброї по українських захисниках м.Красногорівка.

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