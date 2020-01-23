Напевно, ми цим шляхом не підемо, - Дубілет про проведення перепису населення

Про це міністр повідомив на пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Перепис населення, якщо ми його будемо проводити, у нас ще будуть всередині дискусії з цього приводу, обійдеться державі десь в 3,4 млрд грн. І по часу, якби ми це проводили, то ми отримали б результат вже наступного року", - сказав Дубілет.

Міністр переконаний, що такий перепис "не буде ефективним" для держави.

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"Я буду доводити іншим представникам влади, що, напевно, ми цим шляхом не будемо йти", - сказав Дубілет.