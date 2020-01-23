ЄС тимчасово призупинив імпорт з України м'яса птиці, - Держпродспоживслужба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів, посилаючись на дані, що надійшли в службу від Європейської Комісії 22 січня.

За інформацією Держпродспоживслужби, яйця і яєчна продукція під ці обмеження не підпадають.

"Україна відповідно до міжнародних зобов’язань, як член Світової організації торгівлі (СОТ) та Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (МЕБ), невідкладно, на випередження повідомила своїх міжнародних торговельних партнерів про виявлення випадку грипу птиці. Українські заходи щодо контролю та ліквідації грипу птиці визнані еквівалентними тим, які здійснюються країнами-членами ЄС. Враховуючи звіти численних місій з оцінки еквівалентності, результати перемовин та попередніх домовленостей, зазначене рішення ЄС є приголомшливо неочікуваним для української сторони", - заявили у відомстві.

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Як повідомлялося, 18 січня на промисловому підприємстві "Хутір" (Вінницька обл.) було зареєстровано птиці. Лабораторні дослідження встановили діагноз "грип птиці" типу А, субтипу H5.

Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Немирівській райдержадміністрації рішенням від 20 січня затвердила план ліквідації захворювання, визначила межі епізоотичного осередку, зони захисту і нагляду.

До епізоотичного осередку, крім ПП "Хутір", віднесено господарства ТОВ "Немирів-Поділля" та СТОВ "Колосок" (с. Бугаків, Немирівського р-ну). У зону захисту (3 км зона навколо епізоотичного осередку) віднесені дев'ять населених пунктів Немирівського району, в зону спостереження (10 км зона) увійшли 23 населені пункти цього ж району.

За інформацією Держпродспоживслужби у Вінницькій області, в епізоотичному осередку (в трьох птахівничих господарствах) налічується 116 тис. голів птиці. Станом на 9:00 21 січня в епізоотичному осередку безкровним методом було вбито і спалено 22 тис. голів птиці.

Згідно з даними Держпродспоживслужби, в січні 2020 року спалахи грипу птиці були зареєстровані в Польщі, Словакії, Угорщини, Румунії, Чехії. В Україні це захворювання в останній раз фіксувалося в 2016 - на початку 2017 року.

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Станом на початок 2020 року в домогосподарствах і підприємствах України міститься майже 220 млн голів птиці.