Вбивство Шеремета: оскарження запобіжного заходу Кузьменко. ТЕКСТОВА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

14:28 Адвокат просит судью разрешить Кузьменко сидеть рядом с ним, но прокурор возражает против этого, опасаясь "беспорядков". Он вспоминает заседания апелляционного суда, говорит, что даже адвокат Влад Добош вел себя там "ненадлежащим образом". Судья спрашивает конвой, смогут ли они обеспечить безопасность. "На усмотрение суда", - отвечают силовики. Судья дает добро, и Кузьменко садится рядом с адвокатом.

14:22 Отводов или самоотводов ни у кого из участников процесса нет.

Прокурор

14:20 Пришла судья.

14:15 Кузьменко поместили в "аквариум".





Сестра Юлии Кузьменко - Ольга (в розовом)

14:05 Кузьменко завели в зал суда. Также на месте ее адвокат Влад Добош и прокурор. В зал запускают людей. Судей пока нет. Акция под судом в поддержку Кузьменко продолжается.

В данный момент под Печерским судом проходит акция в поддержку Кузьменко. У входа в суд находится около сотни людей, они держат баннер с надписью #FreeDrKuzmenko. Заседание должно начаться в 13:45.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.