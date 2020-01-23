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23.01.20 14:22

Окупанти на Донбасі облаштовують вогневі позиції поблизу домівок громадян, - ГУР

Російсько-окупаційні війська продовжують використовувати об'єкти цивільної інфраструктури для здійснення провокаційних обстрілів підрозділів Об'єднаних сил.

Окупанти на Донбасі облаштовують вогневі позиції поблизу домівок громадян, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це свідчать дані Головного управління розвідки.

Зокрема, заздалегідь обладнані тимчасові вогневі позиції артилерії і мінометів окупанти облаштовують в околицях населених пунктів у безпосередній близькості від цивільних об'єктів.

Водночас для підвищення ефективності застосування артилерії і мінометів в з'єднаннях і частинах російсько-окупаційних військ систематично проводяться навчальні збори з коректувальників мінометних (артилерійських) розрахунків під керівництвом кадрових військовослужбовців ЗС РФ.

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