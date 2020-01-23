Окупанти на Донбасі облаштовують вогневі позиції поблизу домівок громадян, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це свідчать дані Головного управління розвідки.
Зокрема, заздалегідь обладнані тимчасові вогневі позиції артилерії і мінометів окупанти облаштовують в околицях населених пунктів у безпосередній близькості від цивільних об'єктів.
Водночас для підвищення ефективності застосування артилерії і мінометів в з'єднаннях і частинах російсько-окупаційних військ систематично проводяться навчальні збори з коректувальників мінометних (артилерійських) розрахунків під керівництвом кадрових військовослужбовців ЗС РФ.