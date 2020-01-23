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23.01.20 14:20

Апеляційний суд відправив фігурантку справи про вбивство Шеремета Інну Грищенко (Пуму) під домашній арешт, - адвокат. ФОТО

Обвинувачену в підготовці вбивства бізнесмена в Косові Інну Грищенко, яку слідство у справі про вбивство Павла Шеремета розглядає як джерело інформації, відпустили під домашній арешт.

Апеляційний суд відправив фігурантку справи про вбивство Шеремета Інну Грищенко (Пуму) під домашній арешт, - адвокат. ФОТО

Про це повідомила адвокатка Олена Помазановська, передає Цензор.НЕТ.

"В нас сьогодні реально "Добрий день"!!! Багато хто підтримував і вірив, і таки реально!!!
Резолютивна частина рішення суду:
"Апеляційну скаргу захисників Помазановської та Широковського задовільнити, Грищенко Інну Петрівну звільнити в залі суду, запобіжний захід змінити на домашній арешт", - повідомила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час обшуку у Пуми (Грищенко) я була понятою. Там мене "змалювали" як таку, що ідеально підходить для обвинувачення, - Дугарь

Апеляційний суд відправив фігурантку справи про вбивство Шеремета Інну Грищенко (Пуму) під домашній арешт, - адвокат 01
Апеляційний суд відправив фігурантку справи про вбивство Шеремета Інну Грищенко (Пуму) під домашній арешт, - адвокат 02

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

За словами МВС, у справі Шеремета подружжя Грищенків фігурує як особи, які володіють інформацією: "Не відкидаємо, що вони стануть підозрюваними".

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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