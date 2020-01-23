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23.01.20 14:40

Підготовка оборонного замовлення цього року відбувається за новими стандартами, - Загороднюк

У Міністерстві оборони України нині триває підготовка нового оборонного замовлення на 2020 рік за новим підходом, заявив глава відомства Андрій Загороднюк під час інтерв'ю у програмі "Сніданок з 1+1" в четвер.

Підготовка оборонного замовлення цього року відбувається за новими стандартами, - Загороднюк

За словами міністра, вперше в історії України Міноборони запроваджує систему внутрішнього контролю за стандартами НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, він наголосив, що пріоритетом діяльності оборонного відомства і уряду в цілому є боротьба з корупцією.

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"Хто знає - розуміють, що ми не на словах, а на ділі боремося з таким явищем, як корупція. Одна з важливих тем - це закупівлі. Велика кількість коштів неефективно витрачалася або розкрадалася саме на закупівлях. Зараз ми готуємо новий закон, змінили процеси закупівлі, змінили команди, які займаються закупівлями. Підготовка ДОЗ цього року відбувається за новими стандартами. Робота триває, і я вважаю, що через пів року-рік ми вже побачимо суттєву різницю", - зазначив Загороднюк.

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