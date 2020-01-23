Невідомо кого ще незаконно прослуховують і як ці записи можуть бути використані в подальшому, - Труба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив ексдиректор ДБР Роман Труба.
"Купівля-продаж з можливим ухиленням від податків саме цього каналу розслідується в рамках кримінального провадження ДБР, де Петро Порошенко уперто не приходив на допити. На цьому можна було би поставити крапку, але мені цікаво: приватна компанія досліджувала матеріали з анонімного телеграм-каналу чи Петро Порошенко надав оригінальні записи з прослуховування мого кабінету?" - йдеться в повідомленні
Труба зазначив, що не стверджує, що прослуховування було встановлено на замовлення Порошенка.
"Та саме цей "гарант" єдиний, хто "торгує плівками" в політичному просторі", - заявив Труба.
"Водночас, ми, суспільство, маємо розуміти ризики гри з незаконними прослуховуваннями кабінетів державних керівників. Невідомо, скількох ще незаконно прослуховують та як ці плівки можуть бути використані надалі: для фейкових комбінацій з метою зняття з посад або для торгівлі національними інтересами. І перше – не найгірше", - підсумував Труба.
Нагадаємо, раніше канадський експерт Паушак підтвердив автентичність плівок з прослуховуванням ексдиректора ДБР Труби.
Адвокати п'ятого Президента України Петра Порошенка будуть домагатися долучення до проваджень проти Труби, відкритих за їхньою заявою, експертизи "записів Труби", проведеної на замовлення Прямого каналу.