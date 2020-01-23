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23.01.20 15:08

За останні 10 років з України виїхало близько 3,8 млн осіб, - Дубілет

За останні 10 років з України виїхало майже 4 млн громадян. Назад вони не повернулися і продовжують жити за кордоном.

За останні 10 років з України виїхало близько 3,8 млн осіб, - Дубілет

Такі цифри озвучив міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

"Єдине що ми можемо зробити, - це зрозуміти, яка кількість людей за останні 10 років виїхала і не повернулася. Якщо я не помиляюся, то за останні 10 років у нас вийшло мінус 4 мільйони осіб. Але, мабуть, цього цитувати не потрібно, тому що це не точно. Близько 3,8 мільйона осіб за останні 10 років. Це ті люди, які не повернулися, бо вони залишилися заробітчанами або з іншої причини - це ж відкрите питання. Це відкрита статистика", - сказав Дубілет.

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