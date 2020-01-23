Британська поліція вирішила видалити Державний герб України з "Посібника з протидії екстремізму"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві контртерористичного управління британської поліції.

"Ми маємо тісні робочі відносини з нашими українськими партнерами і не маємо наміру нікого образити. Ми зустрілися з представниками МЗС Великої Британії і посольства України, і вирішили прибрати український тризуб з довідника знаків і символів", - йдеться в повідомленні.

У поліції пояснили, що тризуб потрапив у посібник, оскільки "праворадикальні групи мають історію неправомірного використання державної символіки у своїх емблемах".

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"І саме тому деякі національні прапори і символіка з'явилися в цьому документі", - зазначили британські правоохоронці.

Посольство України у Великій Британії у своєму Twitter відзначило роль дипломатів в досягненні цього рішення.

"У відповідь на численні звернення українців і за результатами роботи українських дипломатів, британська поліція ухвалила рішення видалити Державний герб України з антитерористичної допомоги. Дякуємо всім за небайдужість! Слава Україні!", - йдеться в повідомленні посольства.

Нагадаємо, раніше поліція Британії включила тризуб у список екстремістських символів. Посольство України вимагає видалити. Аналогічно, МЗС України вимагає від Великої Британії виключити зображення тризуба з "Посібника з протидії екстремізму".