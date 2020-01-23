"Ефективні зусилля та співпраця", - посли G7 про дії Зеленського після катастрофи літака МАУ в Ірані

Про це йдеться в повідомленні на сторінці головування США в групі послів "Великої сімки" у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Посли країн G7 продуктивно поспілкувалися з головою Офісу Президента України Андрієм Богданом щодо необхідних кроків для подальшого прогресу в амбітній програмі реформ в Україні. Посли країн G7 також віддали належне роботі президента Зеленського за його ефективні зусилля і співпрацю в подоланні наслідків трагічної авіакатастрофи літака PS 752", - зазначено в повідомленні.

Раніше глава посольства США в Україні Крістіна Квін зазначила, що українська влада в ситуації, коли військовослужбовці Ірану збили літак компанії "МАУ", що вилетів з Тегерана, діяла професійно та ефективно.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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