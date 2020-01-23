Зеленський не задекларував витрати після відпочинку в Омані, - нардеп Гончаренко звернувся в НАЗК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

"Під час перебування в Омані президент України Зеленський В.О. проживав разом з дружиною та дітьми у 5-зірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Лише вартість проживання в президентському люксі цього готелю, де начебто було зафіксоване його проживання, становить близько 100-135 тис. грн на добу. А взагалі ця поїздка до Оману коштувала президенту України не менше 2,5 млн грн, – причому до цієї суми не входить вартість перельоту президента України разом з членами його сім’ї з Києва до Оману та з Оману до Києва", – повідомляє Гончаренко.

"9 січня 2020 року Зеленський повернувся до Києва чартерним рейсом, вартість якого становить від 63 до 75 тисяч доларів США", – сказано у зверненні народного депутата.

Відповідно до закону "Про запобігання корупції", президент Зеленський мав у десятиденний термін, тобто до 20 січня 2020 року, внести зміни до своєї декларації.

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"Однак станом на 21 січня в Єдиному державному реєстрі декларацій відповідне повідомлення відсутнє", – наголошує Гончаренко. Народний депутат повідомляє НАЗК про можливий факт корупційних порушень, допущених президентом Володимиром Зеленським, і вимагає від НАЗК надати відповідну правову оцінку.

Раніше Гончаренко направив запит в СБУ і Міноборони щодо інформування Зеленського про небезпеку поїздки в Оман.

Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом із родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".

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