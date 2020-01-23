"Укравтодор": У 2020 році в Україні побудують 9 об'їзних доріг

Як передає Цензор.НЕТ, про це 23 січня повідомила пресслужба держагентства в Фейсбуці.

Зокрема, в 2020 році планується продовжити будівництво об'їзних доріг у Житомирі, Рівному, Полтаві, Дніпрі, Дунаївцях (на ділянці між Чернівцями і Хмельницьким). Також почнуться роботи з будівництва об'їзних трас у Львові і Тернополі.

Крім того, в планах компанії в ході будівництва швидкісного шосе Н-31 Дніпро-Решетилівка побудувати об'їзну міста Кобеляки на Полтавщині. Також заплановано будівництво об'їзної міста Берегово в Закарпатській області, що може значно підвищити привабливість України на ринку міжнародних автомобільних перевезень.

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Цьогоріч "Укравтодор" також планує підготувати техніко-економічне обґрунтування і проєктну документацію для таких додаткових об'їзних доріг у Дубно, Хмельницький, Білій Церкві, Стрию та Кременчуці.