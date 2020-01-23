Мінекономіки визначило 20 великих підприємств для першочергової приватизації, - Милованов

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.
"Мінекономіки провело ревізію держсектору і визначило 20 першочергових великих і понад пів тисячі малих держпідприємств для приватизації", - написав він.
Милованов зазначив, що вже цього року бюджет може отримати до 6 млрд гривень від великої приватизації.
Міністр додав, що Україна відкриває ринки, спрощує регулювання і скасовує непотрібні радянські норми, а також реформує зайнятість населення.
"Тому Україна має всі шанси для (економічного) прориву", - підсумував він.