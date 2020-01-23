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23.01.20 16:29

Мінекономіки визначило 20 великих підприємств для першочергової приватизації, - Милованов

Уже цьогоріч бюджет може отримати від приватизації держпідприємств до 6 млрд гривень.

Мінекономіки визначило 20 великих підприємств для першочергової приватизації, - Милованов

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

"Мінекономіки провело ревізію держсектору і визначило 20 першочергових великих і понад пів тисячі малих держпідприємств для приватизації", - написав він.

Милованов зазначив, що вже цього року бюджет може отримати до 6 млрд гривень від великої приватизації.

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Міністр додав, що Україна відкриває ринки, спрощує регулювання і скасовує непотрібні радянські норми, а також реформує зайнятість населення.

"Тому Україна має всі шанси для (економічного) прориву", - підсумував він.

Мінекономіки визначило 20 великих підприємств для першочергової приватизації, - Милованов 01

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