Поліція затримала угрупування, яке вимагало гроші у заробітчан на Львівщині

Про це повідомляє пресцентр Нацполіції Львівської області, передає Цензор.НЕТ.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у підозрюваних готівку на загальну суму понад 50 тис. доларів.

До складу угруповання входили мешканці Самбірського та Старосамбірського районів Львівської області віком від 25 до 30 років. Вони залякували своїх жертв, а якщо це не давало результату, вдавалися до фізичного насильства.

Трьом учасникам злочинної групи слідчі повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.189 (вимагання) Кримінального кодексу.

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Їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.