Померлі від Уханського коронавірусу мали слабкий імунітет і були переважно похилого віку, - Супрун про нове китайське захворювання

Про це пише в Facebook колишня в.о. голови МОЗ України Уляна Супрун, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, новий штам коронавірусу поки відомий під назвою 2019 nCOV. Спалах пневмонії, викликаної цим досі невідомим збудником, зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Звідси і назва штаму.

"На сьогодні зафіксували 570 випадків захворювання і 17 смертей. Реальна кількість осіб, заражених вірусом, може бути набагато більшою, оскільки люди з легкими симптомами швидше за все не були виявлені.

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Лікарі повідомляють, що одужання в основному залежить від імунітету людини. Поки відомо, що люди, які померли внаслідок зараження вірусом, мали проблеми зі здоров'ям, зокрема, слабкий імунітет. Також серед покійних більшість - особи похилого віку. У багатьох із них були супутні захворювання, такі як цироз печінки, гіпертонія, цукровий діабет або хвороба Паркінсона", - зазначає Супрун.

Національна комісія з охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу вірусу людині від людини, додала вона, уточнивши, що вакцини проти коронавірусів не існує.

Нагадаємо, в Китаї зареєстровано 550 лабораторно підтверджених випадків інфекційного захворювання, викликаного новим коронавірусом (nCoV). 17 осіб загинуло. Крім Китаю, випадки захворювання зареєстровано в Таїланді, Японії і Південній Кореї.

Раніше Міністерство охорони здоров'я України попередило Держприкордонслужбу про ситуацію з поширенням вірусу і закликало українців, які відвідують Китай, частіше мити руки і не контактувати з хворими.

Посольство України в Китаї випустило рекомендації для тих, хто збирається відвідати цю країну. Їм радять уникати контактів з людьми з ознаками ГРВІ та тваринами і мити руки з милом.





