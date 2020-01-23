20-річний студент з Одеси поширював вірус для прихованого майнінгу криптовалюти, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Кіберполіція встановила: здобуваючи технічну освіту, молодик використовував отримані знання для вчинення протиправних дій. Будучи учасником хакерських форумів, він придбав шкідливе програмне забезпечення та модифікував його. Вірус призначався для прихованого майнінгу криптовалюти за допомогою потужностей інфікованої комп’ютерної техніки. Надалі він збував це шкідливе програмне забезпечення на хакерських форумах.

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Поліцейські провели обшук за місцем проживання одесита та вилучили комп’ютерну техніку. Її направлено на експертизу.

Кримінальне провадження розпочато за ст.361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) КК України. Наразі чоловіку вже оголошено про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років.