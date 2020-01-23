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23.01.20 17:12

На підтримку кримськотатарського телебачення передбачено 50 млн грн, - Бородянський

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що міністерство починає консультації з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим і представниками Меджлісу кримськотатарського народу щодо пріоритетних напрямків надання державної фінансової підтримки.

На підтримку кримськотатарського телебачення передбачено 50 млн грн, - Бородянський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Бородянський повідомив у Telegram.

"Підтримка кримськотатарського народу, як корінного народу України, є для нашої держави одним із найважливіших пріоритетів. Зокрема це стосується розвитку і підтримки кримськотатарського телевізійного мовлення", - сказано в повідомленні.

У рамках Українського культурного фонду планується запуск програми, яка буде спрямована на підтримку і розвиток кримськотатарської культури. Також опрацьовується питання запуску онлайн-платформи для вивчення кримськотатарської мови.

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"Крім того незмінною залишається підтримка з боку Міністерства культури, молоді і спорту діяльності Державного підприємства "Кримський дім", - зазначив Бородянський.

На підтримку кримськотатарського телебачення передбачено 50 млн грн, - Бородянський 01

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